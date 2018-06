Američané budou obdivovat svůdné křivky Taťány Kuchařové

Pracovních povinností měla Taťána Kuchařová v New Yorku víc. Podařilo se jí nafotit i sérii fotografií do prestižního amerického fashion magazínu W, ve kterém se v posledním čísle objevila na obálce Demi Moore. Do Vánoc musí naše úspěšná česká topmodelka ještě stihnout focení další kampaně v Miláně.

Kuchařová nezahálí ani ve své charitativní činnosti. Po příletu do Prahy jí čeká návštěva výstavy kostýmů a rekvizit ze seriálu Arabela, která právě probíhá v Praze a jejíž organizátor se rozhodl část výtěžku z prodeje vstupenek věnovat Nadaci Taťány Kuchařové – Krása pomoci.

Ve dvou pražských obchodních centrech pro změnu připravila prodejní vánoční stánky s výrobky z chráněných dílen, výtěžek z prodeje poputuje na Fond seniorů. Nadace Kuchařové se rovněž stala partnerem tradičního Adventního koncertu hvězd Harmonie v Obecním domě, který se letos koná již po sedmnácté pod záštitou prezidentského páru. Výběrem světových árií a vánočních písní provedou světové operní hvězdy jako je Peter Dvorský, Ondrej Mráz nebo italské sólistky Linda Campanella a Tiziana Carrarro doprovázené Českým národním symfonickým orchestrem a Kühnovým dětským sborem.

Na Vánoce a své narozeniny dorazí Taťána Kuchařová domů, kde si chce po náročném pracovním období odpočinout, než odletí na světový závod Dakaru v Argentině, v rámci soutěže Miss ČR. Bude jí doprovázet i nová vítězka Miss ČR Aneta Vignerová, která v současné době bojuje v Jihoafrické republice o titul Miss World. ,,Bude to rozhodně pro mě i Anetu zajímavá zkušenost, na kterou se moc těšíme a při této příležitosti v Buenos Aires strávím i Nový rok," řekla Kuchařová.

Po novém roce začne opět pracovat na nadačních projektech, přípravě nového ročníku Miss ČR a vrátí se také do New Yorku, kde tráví v poslední době většinu svého pracovního času.