Američan vážně pokousal ochočenou krajtu

"Daří se jí dobře. Minulou noc jsme ji operovali a myslím, že jsme jí zachránili život," řekla Gina Kneppová z veterinární kliniky. Škrtič podle ní ztratil po útoku několik žeber.

Muž, který hada pokousal, je ve vazbě. Podle BBC má problémy s alkoholem a incident si nepamatuje. "Co, že jsem to provedl?" ptal se nevěřícně. "Pokud najdete majitele, řekněte mu, že mě to mrzí. Náklady na ošetření uhradím," řekl novinářům.



Vlastník krajty se zatím nepřihlásil. Není ani jasné, jak se had k agresivnímu jedlíkovi dostal.