Američan si chtěl vyléčit kůži a místo toho zmodral

Zmodrání je vedlejší efekt užití sloučeniny stříbra, kterou začal pít Paul Karason před čtrnácti lety, aby vyléčil těžkou dermatitidu na svém obličeji. To se mu sice podařilo, ale modrá barva kůže mu zůstala. Ani potom ovšem stříbřitý roztok pít nepřestal a lékaři tvrdili, že by mu to stejně nepomohlo, protože zmodrání je trvalé.

Paul Karason ovšem začíná světlat. "Moje kůže zesvětlela, ne úplně, ale světlá. Teď je spíš trochu do zelena," řekl Karason v televizním pořadu Today show. Je to zřejmě důsledek toho, že Karason pití stříbřité sloučeniny omezil.

Stříbro má antibakteriální účinky a bylo používáno po tisíce let jako účinné antibiotikum. Když se ale v roce 1930 objevil penicilin, stříbru odzvonilo, protože mělo na rozdíl od nového léku řadu vedlejších účinků.

V roce 1999 bylo stříbro pro léčebné účely dokonce definitivně zakázáno právě kvůli argyrii, tedy usazováním stříbra v orgánech.

Stříbro se hromadí hlavně v kůži a neztrácí se, což pro Paula Karasona znamená, že zůstane modrým navždy. Živoucí Taťka Šmoula si na to už prý zvykl, i když začátky nebyly snadné. Posměšky a nepříjemné dotazy mu ztrpčovaly život. Oporou mu byla snoubenka Jackie Northrupová, se kterou se ovšem, jak prozradil v Today Show, zrovna rozešel.