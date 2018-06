VIDEO: Trapas na stadionu. Požádal přítelkyni o ruku, ona řekla ne

Na upozornění čtenářů jsme aktualizovali článek o přiznání baseballového týmu, že celá scénka byla nahraná.

Na stadionu New Britain Rock Cats oznamovatel pozval Davida a Jessiku doprostřed hřiště během pauzy, aby tam celému stadionu oznámil, že mladý muž se hodlá své přítelkyně na něco zeptat. David poklekl na jedno koleno a zeptal se: "Vezmeš si mě, Jessiko?"

Davy očekávaly romantický zážitek, takže začaly běsnit a jásat. Pak ale náhle tribuna ztichla. "Davide, promiň, nemůžu," odpověděla totiž Jessica a utekla.

Oznamovatel se začal smát. "Promiň, nechtěl jsem se smát. Davide, já myslím, že se nám to ještě nikdy nestalo," dodal a zahanbený David utíkal z trávníku.

Vše bylo nahrané

Video obletělo svět, posléze se ale ukázalo, že celá scénka byla nahraná. David i Jessica patřili k baseballovému týmu Rock Cats. Tým chtěl scénkou pobavit fanoušky a trochu se zviditelnit.

"Po zhlédnutí jedné veřejné žádosti o ruku jsme mluvili o tom, co by se stalo, kdyby odpověď byla ne a jak by reagovalo publikum a ti, co to pak sledují na videu," vysvětlil serveru MailOnline šéf marketingu týmu Rock Cats Mike Abramson.

Secvičili proto scénku a vypustili ji do světa. "Nemůžeme být spokojenější s výsledkem," dodal.

"Pokud se tím někdo cítí dotčen, upřímně se omlouváme. Chtěli jsme pobavit a připomenout fanouškům, že nikdy nevíte, co uvidíte, když hrají Rock Cats," řekla Abramson.