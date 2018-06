VIDEO: V Talentu se nechal vystřelit z děla, Bílá šla děsem do kolen

David Smith zvedl porotu reality show ze sedadel ještě dřív, než své vystoupení předvedl. Jeho číslo se muselo z ateliéru přesunout do speciálně upraveného kanonu před Mahenovým divadlem v Brně, kde žasli i náhodní kolemjdoucí.

David je profesionální lidskou dělovou koulí už čtrnáct let. Za sebou má více než pět tisíc představení a média ho označují za nejvýše létající lidskou dělovou kouli na světě. Jeho otec se těmto bláznivým kouskům věnoval pětatřicet let.

"Nemůžu vám říct, co je uvnitř. To je know how mého tatínka, který mě prosil, ať ho nikdy neprozrazuju," svěřil se David v Brně. "Ale kdykoliv tam lezu, mám obrovský respekt a soustředím se na každou následující vteřinu," upřesnil soutěžící, který se nechal vystřelit do speciálně připravené sítě, přičemž v letu dosahoval rychlosti 130 kilometrů za hodinu.



David Smith a jeho dělo, z něhož se nechal vystřelit.

David Smith se svěřil, že ne vždycky dopadl tam, kam měl. V Brně se sice do sítě trefil, ale záchranáři byli i tak v pohotovosti.

Paradoxem je, že mnohem víc než modřiny Davida mrzí dvě nepovedená manželství, z nichž má čtyři děti. "Každé povolání si vybírá svou daň a mě můj koníček bohužel stál rodinu. Aspoň že s bývalými ženami jsem kamarád, takže děti můžu vidět, kdy se mi zlíbí,“ dodal Američan, jehož úchvatné představení odvysílá Prima v nedělní show Česko Slovensko má talent.