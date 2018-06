S bisexualitou bojuji, ale neměla bych, míní manželka Johnnyho Deppa

„Nechci dopustit, abych musela popírat svou sexualitu. Ale také nechci, aby mě má sexualita definovala. Jsem zásadně proti tomu, abych si zlepšovala image jen proto, abych byla stravitelná pro někoho nebo populární. Je mi to fuk. Bojuji s tím, ale správně bych neměla,“ postěžovala si Heardová.

Herečka tři roky žila s fotografkou Tasyou van Reeovou. V roce 2011 se s ní rozešla a o rok později už byla s Johnnym Deppem (52), kterého si letos vzala.

V rozhovoru pro magazín The Times také ostře kritizovala všechny kolegy, kteří svou homosexualitu skrývají jen proto, aby dostávali hlavní role.

„Osobně si myslím, že když popíráte nebo skrýváte něco, pak naprosto jasně přijímáte, že je to špatně. Nenávidím jako všichni ostatní to, když někdo někomu dává nálepky, ale jsem tím, kým jsem. Nejsem lepší herečka, než jsem byla včera, můj osobní život by na to neměl mít žádný vliv,“ zlobí se herečka.

Ameber Heardová začínala malými rolemi v seriálech Smallville, O.C. nebo Californication. Hrála ve filmech Alpha Dog, Nikdy to nevzdávej nebo Rumový deník, při jehož natáčení se poznala s Johnnym Deppem.