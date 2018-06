Seyfriedová o roli pornohvězdy: Bála jsem se, že mi to zničí kariéru

"První věc, o které přemýšlíte, je, že vám to může zničit kariéru," přiznala Seyfriedová strach z přijetí role, v níž bude muset být nahá a nevyhne se erotickým scénám, i když nejdráždivější jsou ve filmu Lovelace: Pravdivá zpověď královny porna záběry z pornografického snímku Hluboké hrdlo, který Lindu Lovalace proslavil (více čtěte zde).

Seyfriedová dosud rozhodně nepatřila k herečkám, které se na potkání odhalují. Nakonec to ale sama shledala "osvobozujícím zážitkem".

"Cítila jsem se osvobozena, když jsem to dělala. Je mi jasné, že lidé, kteří o mě mají starost, to neuvidí rádi, ale já si říkám, co je na tom," řekla sedmadvacetiletá herečka magazínu The Sunday Times.

"Vyrůstala jsem v pocitu, že nahota je špatná, protože byla ve filmech cenzurována."

Role se proto nejdřív obávala, ale brzy to z ní spadlo. "Nebylo to tak strašné, jak jsem si představovala. Bylo úžasné, jak rychle jsem byla schopná do toho s nadšením naskočit."

Natáčení prý bylo občas i vtipné. "Předstírat orální sex byla legrace. Měla jsem nanuka. To byl můj nápad. Rozteklo se to po něm (po hereckém kolegovi Peterovi Sarsgaardovi - pozn. red.), měl to všude," řekla Amanda časopisu Vanity Fair.