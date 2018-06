Sexy královna a Dalího múza Amanda Lear po 40 letech ukončí kariéru

„Už se na sebe v televizi nemůžu dívat, každý den se líčit. Už nemám chuť se ukazovat na veřejnosti. Moje první album vyšlo v roce 1977. Příští rok mi bude 67 let. Čtyřicet let kariéry stačí! Je to kulaté číslo. Je načase si užít života,“ vysvětlila novinářům Amanda Lear.

Upřesnila, že svoji kariéru ukončí 1. května, kdy se uskuteční i poslední představení její divadelní hry La Candidate.



Někdejší diskotéková královna a hvězda večírků se proslavila svým zastřeným hlasem v hitech jako Sweet Revenge, Blood and Honey, Tomorrow, Queen of Chinatown, Follow Me, Enigma (Give a Bit of Mmh to Me) a Fashion Pack.

Svou kariéru zahájila už v polovině šedesátých let jako modelka. Její divoký život produkoval skandály a je obestřený několika záhadami. Neví se přesné datum ani místo narození.

Jisté není dokonce ani její skutečně pohlaví. Amanda se sice proslavila jako žena vamp a cynická průzkumnice mužských postelí, podle některých dohadů však byla původně mužem. Ve své knize to tvrdí například transsexuálka April Ashleyová, která měla s Amandou pracovat v jednom pařížském transvestickém kabaretu. Říkala si prý tehdy Peki d ́Oslo a Ashleyová prozrazuje i její údajné skutečné jméno (Alain Tapp) a to, že Amandu přeoperovali na ženu za peníze surrealistického malíře Salvadora Dalího, jehož přítelkyní a múzou se Amanda Lear stala (více zde).

Ale ať je pravda jakákoli, Amanda si s pověstí hříčky operatérů minimálně pohrávala. „Operace se tak povedla, že nikdo nemůže říct, že jsem kdysi byla někým jiným,“ zpívá například v jedné ze svých písní.



Žena s aurou poživačné sexuální divy si v roce 1979 vzala bisexuálního aristokrata Alaina-Philippa Malagnaca a ́Argens de Vill ́ele, jehož pověst pohoršovala i Dalího a jeho ženou Galu, kteří se sňatkem nesouhlasili. Nakonec s ním žila jednadvacet let a rozdělil je až tragický požár domu, v němž její manžel uhořel. Hlavní pozornost se však v médiích věnovala tomu, že v obydlí shořelo i několik Dalího obrazů. Poté žila deset let s mladším milencem Manuelem Casellou, vztah však skončil jeho nevěrou.