Sláva pomáhá mé práci, připustila Clooneyho manželka Amal

„Víte, spousta mé práce probíhá za zavřenými dveřmi, což nikdo nevidí. Pokud ale dnes více lidí díky mé popularitě chápe, co se děje jezídům a co dělá Islámský stát, a pokud díky tomu všemu dojde k nějaké akci, která pomůže mým klientům, pak si myslím, že je to docela dobré, že se díky mé popularitě těmto případům dostává extra pozornosti veřejnosti,“ řekla Amal v rozhovoru pro BBC Six.

Britská advokátka s libanonskými kořeny vyzvala OSN, aby zasáhla proti Islámskému státu (IS). Teroristickou organizaci obvinila z genocidy, které se prý dopouštějí na území Iráku na jezídech. Spojené národy nařkla z nečinnosti a přihlížení zvěrstvům páchaným na dětech a ženách.

„Spojené národy byly vytvořeny jako světový způsob, jak říct už nikdy více genocidě páchané nacisty. A teď tu 70 let poté diskutujeme o nečinnosti Spojených národů, které se dívají na genocidu, o níž všichni víme a která probíhá neustále,“ zlobila se Clooneyová na setkání členů OSN v New Yorku, jehož se účastnil i irácký premiér Hajdar Abádí.

Velká Británie pracuje na rezoluci Bezpečnostního výboru, která by měla přimět OSN k vyšetřování v Iráku. Clooneyová vyzvala přímo Abádího, aby poslal formální dopis Bezpečnostnímu výboru a požadoval vyšetření zločinů proti lidskosti. Clooneyová chce také zajištění hromadných hrobů, exhumaci ostatků a zaznamenání všech důkazů o genocidě.

George Clooney a jeho těhotná manželka Amal (Paříž, 24. února 2017)

„Nedovolte, aby se tady odehrála další Rwanda, kde jste litovali, že jste udělali příliš málo a příliš pozdě. Nedovolte IS, aby mu prošla genocida,“ ukončila Clooneyová svou řeč.

Půvabná advokátka má teď však od manžela zakázáno cestovat do nebezpečných zemí. A to proto, že je těhotná. Manželé čekají dvojčata, která by se měla narodit v létě.