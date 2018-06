Clooneyho manželce hrozili v Egyptě zatčením, kritizovala jejich soudy

Manželka herce George Clooneyho uvedla, že ve své zprávě o činnosti egyptské justice odhalila stejná pochybení, která nyní vedla k uvěznění tří novinářů z Al-Džazíry. Šéf káhirské redakce Al-Džazíry Mohamed Fadel Fahmy, který má kanadské i egyptské občanství, australský reportér Peter Greste a egyptský produkční Báhir Muhammad byli zatčeni v prosinci 2013. Právnička nyní obhajuje právě Fahmyho.

„Když jsem tehdy chtěla tu zprávu představit, ze všeho nejdříve mi zabránili v tom, abych ji zveřejnila v Káhiře. Řekli mi: Kritizuje ta zpráva armádu, soudnictví nebo vládu? A my jim odpověděli, že ano. Na to oni řekli: Tak v tom případě vám hrozí zadržení,“ uvedla Clooney v rozhovoru s britským deníkem The Guardian.

Egyptské ministerstvo vnitra popřelo, že má manželka herce George Clooneyho zakázán vstup do země. Podle deníku Al-Ahrám jsou tyto zprávy „naprosto nepodložené“. Do Egypta prý může přijet „kdykoli bude chtít“, citovala z prohlášení ministerstva agentura Mena.

Také Clooney později upřesnila, že upozornění na možné zadržení dostala ještě loni a ne nyní, jak informovala některá média.

Novináři z Al-Džazíry byli loni v červnu v Egyptě odsouzeni k sedmi až deseti letům vězení za údajnou propagaci nyní zakázané islamistické strany Muslimské bratrstvo a za šíření nepravdivých zpráv o Egyptě. Nyní odvolací soud nařídil kvůli údajným procedurálním pochybením nový proces.

Soud s novináři v Egyptě se stal terčem kritiky po celém světě kvůli nerespektování svobody slova. Ochránci lidských práv upozorňují na to, že od předloňského července, kdy tehdejší šéf armády Abdal Fattáh Sísí svrhl prezidenta Mursího, represí v Egyptě přibývá.