Amal Clooney se poprvé veřejně ukázala s těhotenským bříškem

George Clooney na pódiu během své řeči mimo jiné poděkoval i manželce Amal. „Toto je pro mou ženu Amal. Není den, kdy bych nebyl pyšný na to, že jsem jejím manželem,“ sdělil dojatý herec, který se brzy stane rovnou dvojnásobným tatínkem. Jeho žena totiž čeká dvojčata.

„Těším se na roky a měsíce, které nás teď čekají. Bude to vzrušující. Velmi tě miluji,“ dodal.



George Clooney se do Paříže v doprovodu manželky podíval poprvé. „Společně jsme tu ještě nikdy nebyli. Jsme z tohoto města nadšení. A vzhledem k tomu, že jsme tu společně poprvé, bude to zřejmě také velká romantika,“ svěřila se Amal v rozhovoru pro magazín Hello!.

Britská právnička s manželem v romantickém městě zůstává několik dnů. Během pobytu v Paříži se chtějí podívat po památkách, ale na každém rohu Clooneyho poznávají fanoušci a chtějí se s ním fotit.

Amal bere popularitu svého manžela s nadhledem. Ona sama se prý za celebritu ani v nejmenším nepovažuje a chvíli jí trvalo, než se popasovala s tím, že se díky manželovi stala veřejně známou osobou. „Přizpůsobila se slávě velmi dobře, je těžké to ustát. Jsem na ni pyšný, neměla to lehké, ale je to skvělá žena. Je silná a ví, že sláva k mému životu patří,“ pronesl o své ženě George Clooney v minulosti.

Clooney se se svou ženou seznámil v roce 2013. Zasnoubili se o rok později a tentýž rok v září měli svatbu v Benátkách. Amal je právnička, specializuje se na lidská práva a v minulosti zastupovala například zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange nebo bývalou ukrajinskou premiérku Juliji Tymošenkovou.