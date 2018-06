Alžběta II. má korunu už 50 let

Ačkoli část britského tisku je vůči monarchii kritická, veřejnost ji v osobě 77leté královny Alžběty většinou přijímá, jak ukázaly loňské oslavy 50. výročí jejího nástupu na trůn.



Královnini přívrženci mimo jiné upozorňují na to, že po celých více než 50 let neudělala ani ve státních záležitostech, ani v soukromém životě chybný krok.



To nelze říci o jejích příbuzných včetně dětí a vnuků - oba možné budoucí krále, prince Charlese a prince Williama - nevyjímaje.



Včerejší oslavy korunovace kontrastují s loňskými oslavami 50. výročí nástupu na trůn. Jsou jen jednodenní, zatímco loni se slavilo půl roku. Soustřeďují se na Londýn, zatímco loni královna objela nejen Británii, ale také významné státy Britského společenství.



Před 50 lety byla korunovace prvním státním podnikem, který tehdejší establishment povolil vysílat živě v televizi. Britové se tehdy scházeli u maličkých černobílých obrazovek a sledovali mladičkou korunní princeznu, jak přebírá žezlo. V ulicích se konaly spontánní oslavy a celá příležitost byla mohutnou vzpruhou po světové válce, kterou Británie sice vyhrála, ale za cenu obrovských obětí. Na korunovaci Alžběty II. bylo před 50 lety jen 240 lidí.

Slavnostní mše v katedrále se zúčastnili nejdůležitější členové královské rodiny s výjimkou prince Harryho, který je třetí v pořadí na trůn. Harry dnes skládá

zkoušky A-level na závěr svého studia v elitní střední škole v Etonu, pro které se nedává omluvenka ze žádných důvodů.



Královna dosedla na britský trůn 6. února 1952, kdy zemřel její otec král Jiří VI. korunovace se ale konala až o 16 měsíců později.

ezi politiky chyběl premiér Tony Blair, který je ve Francii na konferenci sedmi nejvyspělejších zemí světa a Ruska. Zastoupil ho však ministr spravedlnosti lord Irvine.Mezi hosty byla také milenka korunního prince Charlese Camilla, jejíž přítomnost na oficiálních podnicích dnes už nevyvolává větší pozornost. Aby se zachovalo dekorum, přišel princ Charles i Camilla odděleně.

Kromě slavnostní mše ve Westminsteru byla dalším hlavním bodem programu čajová party v královském Buckinghamském paláci. Na seznamu hostí byli hvězdy populární hudby, diskžokejové, klauni. A samozřejmě děti. Právě pro ně byl na zahradě paláce vztyčen kolotoč, postaven cirkusový stan a skákací hrady.