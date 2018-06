Alžběta II. netušila, že korunu během války ukryli v krabici od sušenek

Koruna svatého Edwarda, kterou měla tehdy 25letá Alžběta II. během korunovace na hlavě, váží více než dva kilogramy. Těžká je i Státní koruna britského impéria, kterou měla královna po slavnostní ceremonii při odchodu z Westminsterského opatství a kterou nosí také například na otevření Parlamentu.

„Koruny mají své nevýhody, ale jinak jsou docela důležitými předměty,“ uvedla Alžběta II. s tím, že koruna je tak těžká, že by jí klidně mohla zlomit vaz. Když ji královna má, nemůže sklonit hlavu, aby přečetla proslov a nemůže se s ní ani napít vody.

Alžběta II. také žertovala o perlách zdobících korunu. Dvě z nich údajně patřily skotské královně Marii Stuartovně a měly z nich být náušnice královny Alžběty I. Současná vladařka perly přirovnala k živým bytostem, které potřebují lidské teplo.

„Tyto tady po celé roky jen visí, což je spíš smutné. Takže nevypadají moc šťastně,“ prohlásila.

Na domácích záběrech z korunovace jsou vidět malý princ Charles a princezna Anne, jak dovádějí a schovávají se pod dlouhou vlečku purpurového pláště. Když moderátor podotkl, že to pro děti musela být velká zábava, královna s hranou přísností odpověděla: „Nic, co by měly dělat.“

Při vzpomínkách na korunovaci Alžběta II. prozradila, že v jistou chvíli se jí šaty s vlečkou zasekly na koberci a nemohla se ani pohnout.

Vyšlo také najevo, že během druhé světové války byly královské klenoty včetně koruny ukryty v plechové krabici od sušenek. Na příkaz krále Jiřího VI. je pak zakopali u tajného východu z hradu Windsor. Později, z obavy, že by se mohly dostat do rukou nacistů, klenoty převezli z Londýna do Berkshire. Podle autorů dokumentu královna Alžběta II. o tom až dosud netušila.

Vzácný rozhovor, který panovnice poskytla, se bude vysílat na stanici BBC One v rámci dokumentu s prostým názvem Korunovace v neděli. Diváci ho budou moci zároveň zhlédnout také ve Spojených státech.