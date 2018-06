Herečka z Čarodějek zuří. Na letišti jí zabavili mateřské mléko

Alyssa Milano má tříletého syna Thomase a sedmiměsíční dceru Elizabellu, kterou stále kojí. Holčička ovšem s matkou do Británie neletěla a zůstala doma v USA. Herečka proto během letu odstříkala mateřské mléko do lahviček. Bylo to podle ní docela obtížné. Ale kontrola lahvičky nejdřív zabavila a pak hodila do koše.

„Na letišti Heathrow mi prostě vzali moje odstříkané mateřské mléko. Tři deci. Jsou v čudu. Není to v pořádku,“ napsala Milano na Twitteru.

Herečka pak fanouškům ještě vysvětlila, že kontrola jí oznámila, že kdyby měla dítě s sebou, lahvičky jí nechají. „Proč bych mléko odstřikovala, kdybych měla dítě s sebou? Bylo to méně než deci a půl v jedné lahvičce. Proč jim nevadí můj šampon?“ ptala se rozhořčeně.

Vedení letiště herečce odepsalo na Twitteru. „Ahoj Alysso. Bohužel, když nemáte u sebe dítě, zákon vyžaduje, aby všechny tekutiny byly v nádobách o objemu 100 mililitrů.“

Nakonec herečka napsala, že kdyby jí to řekli předem, rozdělila by mléko do více lahviček, s nimiž cestovala, aby splnila pravidla ohledně povoleného objemu tekutin. „Místo toho mi mléko bez diskusí odebrali. Šampon, pleťovou vodu a další věci prostě zkontrolovali a bez problému vrátili zpět. Nedává to žádný smysl,“ dodala.

