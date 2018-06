Alyson Hanniganová, známá z Prci, prci, prcičky, čeká první dítě

Čtyřiatřicetiletá herečka, známá rovněž ze seriálu "How I Met Your Mother", a její o osm let starší manžel Alexis Denisof očekávají společného prvního potomka na jaře příštího roku.



Alyson Hanniganová s manželem Alexisem Denisofem

Pár se potkal při natáčení seriálu Buffy, přemožitelka upírů při natáčení série v letech 1999 a 2000. Alyson v něm hrála lesbickou čarodějku Willow Rosenbergovou.

Pár se vzal po několikaleté známosti v Two Bunch Palms resortu poblíž Palm Springs v Kalifornii 11. října 2003.

Alyson má prý moc ráda fotbal, ale kvůli zranění z mládí ho už aktivně nehraje. Miluje delfíny a je fanynkou Shirley Temple.