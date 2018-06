Alois Švehlík promluvil o rakovině: Ranilo mě, když se nemoc vrátila

V dubnu 2006 pocítil Alois Švehlík změny v hlase a bolest mandlí. Rozhodl se jít k doktorovi a diagnóza byla špatná - rakovina štítné žlázy.

"Oznámili mi to dost tvrdě," říká herec, který měl přirozeně před operací starost o to, zda mu zůstane hlas, který ho živí.

Nejdřív špatnou zprávu oznámil v divadle. Až potom se odhodlal ji sdělit rodině. Jeho děti se snažily být pozitivní a humorem ulevit otci od starostí.

Nádor mu lékaři úspěšně odstranili, hlas zůstal a herec přestal kouřit. Přesto se po sedmi letech nemoc vrátila. "To mě ranilo. Říkali, že se to málokdy vrátí, ale vrátilo. Nebylo to lehké, ale nějak jsem to strávil," řekl Švehlík.

Po druhé operaci nemohl téměř mluvit. "To bylo katastrofální. Na jeviště s tím nemůžete, ale doma při komunikaci to bylo nejhorší. Ale věřil jsem, že se s tím něco musí udělat," řekl Švehlík na klinice v Motole, kam přišel podpořit světový týden štítné žlázy, který trvá do konce května.

Alois Švehlík se na jeviště vrátil, ale vybírá si role, při nichž nemusí hlas příliš namáhat.