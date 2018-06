Bohdalka vyhrála Zemanovi volby, shodli se zklamaní Švehlíkovi

"Mě to osobně ranilo. U prvního kola jsme zrovna slavili narozeniny vnuka Ondry. Já tam přišel a všichni otevírali lahve šampáňa. To bylo skoro, jako když šel na Hrad Havel. Alespoň v mé rodině se to takto bralo," řekl Alois Švehlík, kterého zklamalo, že nakonec nevyhrál Karel Schwarzenberg.

Stejně tak je zklamaný z toho, že se do volební kampaně zapojila jeho kolegyně Jiřina Bohdalová. Právě ona podle něj Zemanovi pomohla nejvíc.

"Řekněme si to upřímně. Jiřina Bohdalová vyhrála Zemanovi volby. Vždyť Bohdalová je známější možná než Gott! U toho Renče mi to nevadí. Hůlka - hrůza - ale nevadí. Ale u Jiřiny to nechápu. Tak velká komička. Kdyby uměla anglicky a s tímhle talentem vyrostla jinde, mohl ji znát celý svět," prohlásil otec Švehlík.

Se synem se oba shodli, že by se podepsali pod iniciativu režisérky Le Fay, že Zeman není a nikdy nebude jejich prezidentem (více o iniciativě zde).

"No jistě, podepsal bych to. No jistě, Zeman není můj prezident!" prohlásil Alois Švehlík.

"Já bych to taky podepsal. Pamatuju si ho z doby opoziční smlouvy, a tím mě naštval strašně moc. Já jsem s ním skončil. Hrozně mě naštvalo, že ve druhém kole dělal taková svinstva. Hrál na strunu češství a Klaus se toho chytnul," přidal se David. "Jasně, dobrý, Zeman je nepochybně sečtělý pán, dobře mluví. Ale ve srovnání se Schwarzenbergem to je jinej vesmír! My snadno zapomínáme. Ano, odpouštět se má. Ale ne zapomínat."

"Prezident nemá být bývalý člen KSČ," dodal starší ze Švehlíků.