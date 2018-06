Ally McBealové změnil život adoptivní syn

"Adoptovat dítě byla ta nejúžasnější věc, kterou jsem v životě mohla učinit. Změnilo to kompletně po všech stránkách celé mé vnitřní já. Změnilo to moje myšlení, ale hlavně moje srdce. Naučila jsem se být tolerantnější k věcem, které jsem předtím přehlížela, nebo kterými jsem nedej bože dokonce opovrhovala a hanila je. Dítě je jednoduše zázrak, který je potřeba opatrovat, protože vám dá do života tolik nepředstavitelné síly. Miluji svého chlapečka takovou láskou, kterou jsem nikdy předtím neprožila, a za to mu ze srdce děkuji. Poznat něco takového, takovou krásu, to je prostě dar," vyznala se tento týden Calista při tiskové konference pořádané u příležitosti představení nových hvězd, jež mají účinkovat v seriálu Ally McBealová.

Novináři se o novou roli adoptivní matky, kterou Calista nehraje, nýbrž skutečně prožívá, začali zajímat především poté, co herečka začala utrácet tisíce dolarů za hračky v nejvyhlášenějších obchodech po celých Spojených státech.

"Nedokáži vám popsat, co přesně cítím, protože mám takové pocity poprvé v životě. Ale je to rozhodně něco, z čeho mám velkou radost. Jen mám velký strach, abych na svého syna v době jeho dospívání nebyla sama. Ráda bych mu našla otce, který mu bude moci být vzorem," dodala Calista.