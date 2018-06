All X z X Factoru: Kdo bude vítěz? Záleží, jak se národ vyspí

Nebýt soutěže X Factor, tuhle nápaditou partu z Brna by český národ zřejmě nepoznal. Kluci se totiž dali dohromady úplnou náhodou. "Vznikli jsme pár dnů před castingem. Všichni jsme měli zrovna volno, takže se šlo rovnou na věc. Rozhodně jsme neměli ambice dojít v soutěži nějak daleko. O tom jsme vůbec nepřemýšleli," říkají All X.

To, co nejméně očekávali, se ale stalo a All X hodlají v nastartované kariéře pokračovat. "Jedeme dál, zatím nezastavujeme," slibuje skupina fanouškům.

O vítězi, kterého poznáme už tuto neděli, nechtějí All X moc spekulovat. Hlavně proto, že síly obou finalistů jsou vyrovnané. "Vyhraje Ruml nebo Zonyga, podle toho jak se národ vyspí - jestli do jazzova, či do rockova. A možná i All X ještě vyhrají," vtipkuje kapela.