All X: Nikoho nepotřebujeme, vystačíme si sami

Pánové, jak vás soutěž změnila? Nastaly ve vaší spolupráci nějaké zásadní změny?

Olda: Rozhodně. Zjistili, že to má smysl v této skvadře šesti lidí. Předtím jsme se samozřejmě znali, zkoušeli různé blbosti, ale teď jsme najednou třetí v soutěži, kterou sleduje docela dost lidí, tak se zdá, že nějaký zájem o nás je. Ta změna spočívá hlavně v tom, že to budeme dělat dál. Má to smysl.

VIDEO: All X - Let' s get retarded

Vaše vystoupení jsou hodně postavená na hraní a zpěv jde tak trochu stranou. Zůstane váš repertoár stejný nebo se budete víc soustředit právě na ten zpěv?

Olda: Je těžké to takhle rozdělovat. Myslím, že to bude spojené dohromady a co se týče hudební stránky, oproti soutěži jí bude víc. Každý týden byl nějak tématicky rozdělen, ale teď začneme do toho víc dávat vlastní hudební tvorby...

Udržet se v showbyznysu není lehké, chce to dobré kontakty. Už přišly nějaké nabídky?

Olda: Na nabídky zatím čekáme, už sice máme nějaké kontakty, v některých ohledech to vypadá slibně, ale zatím by to byly spekulace, s kým bychom mohli spolupracovat. Zatím stačí, že spolupracujeme sami se sebou. To je samo o sobě dost vyčerpávající. My jsme dost nároční, i na toho, kdo by k nám zvenku přišel. Zatím si vystačíme sami... (smích)



All X - zleva Ján, Petr, Lukáš, Oldřich, Alan a Jakub

Z toho asi vyplývá, že přípravy jednotlivých čísel musely být ve vašem případně hodně náročné. Jak jste to vůbec řešili, když každý má jinou představu?

Olda: Řešili jsme to konfrontačně... (smích)

Ján: Řekl si to hezky...

Petr: My jsme si každou sobotu postavili ring na pokoji a tam jsme bojovali o svoje nápady, aby se spojily dohromady a vždycky se to nějakým způsobem povedlo...

Olda: Například vznikl zajímavý model práce s těmi vybranými písněmi pro nás, protože v momentě, kdy někdo prosazoval jednu písničku a někdo druhou, tak došlo k syntéze, že někdy od druhého kola jsme začali dělat dvě písničky.

Jakub: Ono to vzniklo takhle, ale pak to byl často záměr, protože to byl nějaký princip, který byl dobře nastaven a fungoval.

S vámi si musel užít i organizační tým. Jak to vůbec fungovalo v zákulisí?

Olda: Za nás všechny musím říct, že od uklízeček přes obsluhu v cateringu až po porotu a moderátora Leoše Mareše a celý štáb máme zatím výborné zkušenosti, žádná zásadní kolize nenastala. Samozřejmě, že většině odpovědných lidí z nás vstávaly na hlavě vlasy hrůzou, protože jsme stále vázáni zaměstnaneckým poměrem v divadle, takže na zkoušce, kde mělo být šest lidí, byli dva, ale vždycky jsme to zvládli.

Jakub: Pravý počet naší kapely je vlastně 2 až 6 lidí a první dokonalou věc, která se nám povedla v šesti lidech, byl sedmihlas. Někteří jsou totiž zvyklí zpívat až tři hlasy najednou... (smích)

Skupina All X v rozhovoru pro iDNES.cz rovněž poděkovala svým rodinám i fanouškům za přízeň a podporu. - zvukový záznam si poslechněte zde