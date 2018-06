All X nezmizeli, tři roky po X Faktoru plánují desku

I když se All X vytratili z médií, jako skupina dál drží pohromadě. Soutěž jim změnila život, i když asi ne tak závratně, jak si mnozí účastníci na začátku představují. Původně jen humorný nápad se díky X Faktoru stal součástí jejich života. Vystupují ale spíš pro potěšení než pro obživu.

"Zažili jsme boom. Televizní obrazovka pomůže mnoha talentům dostat se nahoru, ale soutěží je samozřejmě mnoho, na scéně se neustále objevují nové tváře a české podhoubí hudební scény není úplně ideální," řekl člen skupiny Jakub Uličník.

"Po X Faktoru jsme hodně vystupovali, ale postupem času se to zklidnilo, i když průběžné koncerty máme neustále. Všichni působíme v divadlech, takže skupina není naším jediným denním chlebem, ale je pro nás neustálou zábavou a prostorem pro nové nápady," dodal.

Ty vznikají především v hospůdce u piva, kde se kamarádi ze školy scházejí. Mají už tolik materiálu, že to stačí na desku, kterou by rádi letos vydali. "Máme spoustu kamarádů muzikantů, kteří nám pomáhají natáčet, a jsme jim za to velmi vděční. Většinu si ovšem děláme sami a těšíme se, až se podaří to naše album," prozradil Uličník.

Skupina All X stále dostává nabídky na účinkování při různých akcích. Naposled se představili na křtu charitativního kalendáře Help with me s modelkou Veronikou Chmelířovou.

All X pokřtili kalendář Help with me

"Stát se kmotry kalendáře, jehož výtěžek je věnován dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve Znojmě, oslavit jeho vznik na našem vystoupení, byl nápad, který uvítala celá skupina. Byli jsme velmi rádi, že se na charitativním projektu můžeme podílet," řekli All X.