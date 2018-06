Alkoholu holdující Lou Fanánek Hagen vypil pivo za 3 vteřiny

16:50 , aktualizováno 16:50

Lou Fanánek Hagen, který se veřejně spolu se skupinou Tři sestry hlásí k tomu, že holduje alkoholu, se s chutí zapojil do soutěže v pití piva na ex, kterou ovšem raději přejmenoval na slavnostní přípitek plánované akce oslav 50 let bigbítu. Kolegy, se kterými se sejde při pětihodinovém maratonu, v němž se vystřídá jedenáct kapel, s přehledem porazil.