VIDEO: Mezi herci je hodně alkoholiků, naznačila Sabina Laurinová

"Naše profese je těžká nejen fyzicky, ale i psychicky a ne každý se s tím dobře vyrovnává. Někdo hůře, někdo lépe a pro někoho tou berličkou alkohol skutečně je. Zažila jsem takové případy, jsem pak ráda, když dopadnou dobře," řekla iDNES.cz Sabina Laurinová.

Ona sama s alkoholem nikdy problém neměla, jak říká, raději se zakousne do čokolády. A nebo se jednoduše opře o svou rodinu, kterou se před veřejností snaží chránit. "Já o svém soukromí nemluvím, protože je to to jediné, co vám zbývá, takový ten ostrůvek, kam nikoho nepouštíte a o co se můžete opřít, abyste právě mohl v té profesi přežít."

Kdo je nyní po boku Laurinové není jasné. Loni v říjnu se údajně rozešla s dlouholetým partnerem Karlem Kameníkem, s nímž má dceru Maju. "Ženicha nemám," odpověděla vyhýbavě Laurinová na otázku, jak to v jejím partnerském vztahu vypadá nyní.

Sabina Laurinová s dcerami

Herečku tak v těchto dnech bude naplňovat především práce na novém seriálu, kde si vedle Martina Stránského, Lenky Termerové či Václava Postráneckého zahraje velmi zajímavou postavu.

"Budu se jmenovat Marta Vaňková, jsem žena, která je po léčení závislosti na alkoholu, do které se dostala kvůli svému manželovi-notorikovi. Je v situaci, že buď ztratí všechno, nebo se vzpamatuje. Pro mě je to silná a charakterní postava a upřímně jsem ráda, že se z toho vyhrabe. Na tuhle práci se těším," uzavřela Sabina Laurinová.