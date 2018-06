Alkohol už k Blbé blondýně nepotřebuju, říká Iva Pazderková

Prý byly časy, kdy jste před každým vystoupením musela vypít několik panáků. Už se to s trémou zlepšilo?

V divadle to takhle nikdy nebylo, a co se týče show Na stojáka, tak Blbou blondýnu pořád dělám mnoho let bez berličky. Ale to neznamená, že by se mi nějak tréma zmenšila, spíš jsem se ji naučila zpracovat.

Jste ráda, že Blbá blondýna, která vás hodně proflákla, pořád žije?

No jasně. Blbá blondýna je moje dítě, moje alter ego. Blbá blondýna, na rozdíl ode mne, nemá komplexy a žije dál.

Dokázala byste na kameru předvést něco z jejího repertoáru?

Dokázala, ale nechci. Já to zadarmo nedělám (smích).

Připadáte mi jako neskutečný introvert, který je vržen do extrovertního povolání. Pletu se?

Kdyby tohle slyšeli někteří přátelé, tak nevím, jestli by s tím souhlasili. Já jsem velká extrovertka, ale na veřejných akcích se ze mě stává zarputilý introvert. To je pravda. Jsem z toho nervózní a nemyslím si, že bych měla být veřejně extrovertní jindy než při své práci.



Právě. V Pekelné výzvě na Prima Cool vás vnímám úplně jinak než teď v reálu. Mimochodem, díváte se na Pekelnou výzvu?

Podívala jsem se na asi dva díly, abych věděla, kde dělám chyby a co je potřeba ještě vylepšit, ale jinak se nedívám, nemám na to čas. Mám tolik představení na Fidlovačce, že po večerech rozhodně nekoukám na televizi.

Iva Pazderková v Pekelné výzvě

Co si o Pekelné výzvě vůbec myslíte? Jsou elektrické šoky a tlačítko obklopené kaktusy tou správnou zábavou?

Nejsem cílová skupina, ale myslím si, že je to ideální zábava pro lidi ve věku 15 až 25 let, i když myslím, že to má širší záběr.

A bavíte se při natáčení?

Ano, s postupem toho, jak točíme více dílů, tak shledávám, že se už i bavím. Ale já všeobecně dělám práci, která mě baví. To, co mě nebaví, nedělám.

Jaké je vaše léto, stihla jste nějaký odpočinek?

Vlastně moc ne. Na Fidlovačce jsou sice prázdniny, ale zkoušíme něco nového, chystám své autorské cédéčko, jehož výtěžek půjde na dobrou věc, do toho vystupuji s Pražským výběrem, takže na odpočinek čas nebyl. Ale i tak je léto moc fajn. Jakmile mám pro sebe alespoň chvilku, jdu hned na kolo nebo si zacvičit.