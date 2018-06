Alkohol ničí něžné hvězdy

Jednadvacetiletá zpěvačka zřejmě na dně sklenky hledá marnou odpověď na milostná zklamání i neočekávaný ústup ze slávy.



Nepomáhá jí ani nejnovější love story s lasvegaským hotelovým magnátem šestařticetiletým Philem Maloofem, jenž se ji pokouší opět postavit na nohy.



"Skutečně o ni stojí," tvrdí jeho blízcí přátelé. Zároveň dodávají, že sám Maloof je zapřísáhlým odpůrcem nejen pití, ale také kouření. Pokud si Britney bude chtít udržet jeho náklonnost, musí přestat do sebe házet panáky a zapíjet je pivy.



Rozchod s přítelem v žádném případě nehrozí britské zpěvačce šestatřicetileté Samantě Foxové, která se přiznala k lesbickému vztahu s Myrou Strattonovou, jejž hodlá korunovat svatbou. Trvalý sňatek s lahví však těžce narušuje její nynější zaměstnání.



Tvůrci seriálu The Club, v němž vystupuje, totiž odmítají nadále tolerovat profesionální selhávání, k nimž dochází vinou její podnapilosti. Buď se umoudří a přijde na natáčení zcela střízlivá, nebo se s ní budeme muset rozejít, tvrdí producenti televizního pořadu.



Co u obou sledovaných dam nakonec zvítězí, si netroufají odhadnout ani zasvěcení znalci. Vyhraje láska, nebo hrozba vyhazovu z práce?

Britney Spearsová