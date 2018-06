Alkohol může být ve svých účincích zrádný

Poslední den tisíciletí bude pro řadu lidí ve znamení alkoholu: sexuolog Radim Uzel na svých internetových stránkách varuje, že alkohol může být ve svých účincích zrádný a může nepříznivě ovlivnit sexuální schopnosti. "Malá dávka alkoholu zvýší představivost a sníží morální zábrany. Žena by proto měla vědět, s kým pije a kolik snese. Pokud se žádostivý svůdce snaží, aby s ním držela v pití krok, může se stát, že právě ve chvíli, kdy on se dostává do toho správného rozpoložení sexuálního dobyvatele, leží už jeho andílek na kanapi ve stavu blízkém okamžiku smrti," připomíná Uzel.