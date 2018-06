Vikanderová: Jako vdaná jsem šťastnější a klidnější než kdykoli předtím

„Cítím se šťastnější a spokojenější, než jsem byla dosud. Mluvím teď o svém osobním životě,“ svěřila Alicia Vikanderová magazínu Vogue.

Přestože si herečka soukromí chrání, promluvila také o své loňské svatbě. Na soukromý neformální obřad a hostinu pozvali přátele a rodinu.

„Bylo to malé, diskrétní setkání kamarádů a příbuzných. Není to tak, že bychom to chtěli tajit. Jde jen o to, že si vyberete pár věcí, které chcete ponechat jako privátní,“ řekla herečka, jejíž nový film Tomb Raider jde do českých kin v polovině března.

S Michaelem Fassbenderem se potkali v roce 2016 při natáčení filmu Světlo mezi oceány, v němž hráli manželský pár Elizabeth a Toma Sherbourneovy.

„Myslím, že je jedním z naprosto nejlepších herců, s nimiž jsem pracovala. Samozřejmě, on natočil víc filmů než já, ale ihned poté, co jsme spolu začali pracovat, chtěl po mně, abych přinášela nové nápady a myšlenky. Řekl mi třeba, zasekl jsem se, co bych měl teď udělat? A já odpověděla, ty se ptáš mě? To bylo od něj tak milé,“ dodala a prozradila, že nyní spolu s manželem žijí v Lisabonu.