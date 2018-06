Alicia Silverstoneová se rozčiluje: Nestříhejte ovce, ubližuje jim to

„Noste svou vlastní kůži a nechte zvířata, aby mohla nosit tu svou,“ zlobí se herečka, která poukazuje na to, že se musí ovce kvůli získávání vlny pravidelně stříhat. „Hází je jednu přes druhou, stresují je, koupou do nich a ubližují jim nástroji na stříhání vlny. Způsobují jim tržná zranění. Je jim odepírána správná veterinární péče a některé ovce umírají, protože jsou příliš stresované,“ myslí si. Ale už jí nedochází, že ovce se stříhat zkrátka musí.

Farmáři se ovšem brání, že zvířatům neubližují. „Na farmě jsem vyrostl. Vždycky jsme měli ovce vždycky se musely stříhat. Teď mám svoji farmu a na ní asi 900 ovcí. A nikdy se mi nestalo, že by se některé ovci nějak ublížilo. Ale je jasné, že i stříhat ovce se musí umět a není to nic, co by mohl člověk začít dělat jen tak. Když ovce nestříháte, jsou ohroženy ještě mnohem více. Jejich dlouhá srst je špinavá, mokrá a mouchy do ní kladou vajíčka, ze kterých vznikají larvy a to je pro ovce konec,“ říká anglický farmář James Herdwick.

„Ovce se musí stříhat, protože je pro ně velmi náročné, když musí nosit tak obrovskou tíhu. Je to pro ně nepohodlné a vlna se stříhá v jejich nejlepším zájmu,“ dodal farmář.

Ale organizace PETA a Alicia tvrdí něco jiného. „Takových farem je minimum. Na většině farem to chodí jinak a podmínky jsou otřesné. Ovcí se chová příliš velké množství. Farmáři je pak nezvládají, nestarají se o ně a jen kvůli výdělku z vlny nehodlají jejich počty regulovat,“ myslí si.