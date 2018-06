Sněhurka je sexistická pohádka, míní zpěvačka Alicia Keys

Zpěvačce se nelíbí, že pohádka z roku 1937 prezentuje zažité stereotypy. Například ten, že se má žena starat o domácnost. Vadí jí scénky, kde Sněhurka uklízí trpaslíkům domeček.

„Říká se, že dítě se už odmalička učí od matky. Viděli jste nedávno Sněhurku? Klasiky mě baví, ale nechci, aby se synové na tuto pohádku koukali. Je to naprosto sexistické, misogynistické, když uklízí sedmi trpaslíkům. Nemám nic proti ženám, které se rozhodnou zůstat doma se svou rodinou. Je to zatraceně těžká práce. Ale vadí mi, jak se to prezentuje,“ řekla zpěvačka pro New York Post.

Kdyby se ale podívala na pohádku pořádně, všimla by si, že většinu prací Sněhurka, která se mimochodem k trpaslíkům vloupala, delegovala na lesní zvířátka.

Alicia Keys se snaží bourat stereotypy také tím, že se na veřejnosti a oficiálních akcích často ukazuje bez make-upu.

„Někteří to nazývají kampaní. No málem jsem z toho umřela smíchy. Dříve jsem cítila silný tlak, abych se podřídila tomu, co hudební obor ode mě očekává, ale to už pominulo,“ dodala manželka hudebníka Swizze Beatze, s nímž má syny Egypta a Genesise.