Alicia Keys pózovala před porodem nahá se symbolem míru na břiše

Zpěvačka Alicia Keys se nechala nafotit nahá s břichem pomalovaným bílou barvou. Čáry tvoří známý symbol míru a snímek americké hvězdy slouží jako reklama pro charitativní hnutí We Are Here.

Tak se ostatně jmenuje i její nový song. V rámci charitativní kampaně We Are Here hodlá zpěvačka bojovat za spravedlivější a mírumilovnější svět.

„Chci sestavit celou armádu… Je na čase, aby tomu lidé začali věnovat pozornost. Lidé nebudou ignorovat tenhle vizuální vzkaz,“ uvedla Alicia ke svému těhotenskému aktu v rozhovoru pro New York Times. Snímek má donutit lidi, aby si uvědomili, do jakého světa přivádíme své děti a snažili se jej udělat lepším pro všechny.

Kampani sama věnovala milion dolarů a vyzvala své fanoušky, aby podpořili její hnutí, které peníze poskytne dvanácti různým skupinám a projektům působícím po celém světě.

Pro svou kampaň už získala řadu slavných muzikantů včetně Pharrella Williamse, JLo, Madonny nebo will.i.ama, kteří se fotí s nápisem „I’m here“ (jsem tady) a vlastním vysvětlením, k čemu jsou na světě.

Alicia Keys je těhotná podruhé. Dítě čeká s manželem Swizzem Beatzem, s nímž má už čtyřletého syna Egypta. Vzali se v červenci 2010 na Korsice.