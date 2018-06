Alici Bendovou opustil manžel, hrozí rozvod

Manželé vždy působili jako ideální pár. Bendová svého muže pokaždé oslovovala Vašík, ale pár měl údajně problémy už delší dobu. Krize vyústila odchodem manžela.

Alice Bendová s manželem Václavem Bendou

Bendová celou záležitost nechce komentovat. "Je to pro mě velmi citlivé téma a nechtěla bych se k tomu vyjadřovat," řekla herečka pro iDNES.cz.

"Faktem je, že Alici došla trpělivost s Vaškovými častými 'úlety' a také s tím, že větší část chodu rodiny, včetně finančního zabezpečení, byla na jejích bedrech," napsal deník Aha!

Na problémy v manželství to přitom doposud vůbec nevypadalo. Bendová si s manželem začátkem roku vzali patnáctimilionovou hypotéku na koupi činžovního domu v pražských Holešovicích a herečka si nedávno koupila dům v jednom z pražských satelitů za 7 milionů korun.

Alice Bendová s manželem a dcerou Alicí Alice Bendová se synem

"No, to zapřít nemůžu," řekla. "Beru to jako investici, rozhodně se nehodlám stěhovat. Třeba v něm jednou můžou bydlet děti. Dům teď stejně musí podstoupit rekonstrukci a pak se uvidí. Možná ho zatím pronajmeme."

Alice Bendová má s manželem, bývalým hokejistou Václavem Bendou dvě děti, čtyřletého Václava a roční Alici.