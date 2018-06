Alice Nellis se tulila k hercům i herečkám

Na slavnostní premiéru filmu Tajnosti přicházeli hosté s velkým očekáváním. Filmový počin režisérky Alice Nellis, který produkoval Jan Svěrák, zaznamenal velký úspěch a podle toho vypadala i premiérová party.

Velkolepý večírek, kam dorazily stovky hostů, pojal každý podle svého. Těhotná herečka Aňa Geislerová se mezi davy pohybovala nenápadně jako myška. Zato režisérka filmu Tajnosti Alice Nellis se rozhodla slavit alkoholem. Už její červené šaty ji pasovaly do středu pozornosti. A když se během večera rozpila a začala se důvěrně tulit ke svým přátelům, nebylo už co řešit. Každý zkrátka ví, že tam Alice Nellis byla…

Zdeněk Svěrák: To jsem já?!

Zdeněk Svěrák si Tajnosti velmi pochvaloval. „Kluk měl šťastnou ruku, že vyprodukoval právě tento film,“ řekl na adresu svého syna Jana. Ten celý večer skromně posedával u stolu s manželkou a také s otcem. Zdeněk Svěrák měl během večera důvod vzpomenout i na úspěšný film Vratné lahve, kde si zahrál hlavní roli. „Hele, to jsem já!“ zvolal Svěrák, když oknem do ulice zahlédl messengera. Právě toho si na chvilku ve Vratných lahvích zahrál, a tak ani zde neváhal, vyšel ven a nic nechápajícího doručovatele vzal za ruku a přivedl přímo do bujarých oslav na večírek.

Herečka Iva Janžurová tentokrát nedorazila s manželem, ale doprovod jí dělala dcera. Ondřej Soukup si vystačil s přítelkyní Lucií Šoralovou a hovořili spolu jak jinak než o hudbě. „Hudbu k tomuto filmu dělala kapela Buty a musím říct, že to není vůbec špatné,“ hodnotil Soukup filmovou hudbu, která podle jeho slov může film vyzdvihnout, ale stejně tak pohřbít…