Občas je dobré si pomoct estetickým zákrokem, říká Bendová

Už jste někdy absolvovala liposukci?

Po porodu Aličky jsem vyzkoušela kryolipolýzu neboli zmražení tuků, jednalo se o neinvazivní metodu, tak jsem si říkala, že to zkusím. Pomohlo mi to rychleji shodit poporodní kila, navíc jsem to ještě zkombinovala s dietou a pohybem, tak to šlo opravdu velmi rychle dolů.

A co jiné estetické zákroky?

Nejsem zastánce plastik, takže jsem jen pro jemné úpravy. Co se týče obličeje, tak jsem vyzkoušela botox a aplikaci mezonití na čelo pro obnovu kolagenu a vypnutí pokožky.

Do čeho byste nikdy nešla?

Nemohu říci, do čeho bych nikdy nešla. Ve čtyřiceti se mi některé zákroky jeví jako nereálné, ale v šedesáti k tomu třeba budu přistupovat jinak. Každopádně jsem zastánkyní přirozeného vzhledu, nicméně si myslím, že zákroky, které kliniky aktuálně nabízejí, jsou skvělé, a když se jich správně a s citem využije, tak může být výsledek krásný. Jakmile to ale přeženete, tak je to špatně.

Jak se udržujete v kondici?

V kondici mě udržují děti. Nemám moc času se vyspat, děti se probouzejí okolo sedmé hodiny, a to i o víkendu. A samozřejmě máme plno kroužků a aktivit. Jsem taková ta aktivní maminka, chodím s nimi lézt na stěnu, bruslíme a hodně chodíme na procházky, jsem prostě v neustálém pohybu. Takže to není o tom, že bych pravidelně docházela do fitka. Což bych i chtěla, ale na to bohužel aktuálně není čas.

Když přiberete, mate nějakou zaručenou rychlou dietu?

Vzhledem k tomu, že u žádné diety nevydržím, tak žádnou nemám, ale asi nejrychlejší je jíst po tři dny pouze ovoce a večer si k tomu přidat dvě deci bílého vína. To je můj oblíbený letní rituál.

Na čem jste jako žena závislá? Kosmetika, boty, cestování...

Jasnou závislostí jsou moje děti, pak je to rodina a následně auto. Moc ráda cestuju, pořád jezdíme někam na výlety nebo ho různě využíváme.

Co nejdražšího jste si v životě pořídila?

Určitě dům. Jinak jsem, než přišly na svět děti, utrácela celkem dost za různé značkové outfity z Itálie, ale to už nyní nedělám.

Alice Bendová a její partner Michal Topol

Čím vás někdo nejvíc potěšil?

Nejvíc mě potěší maličkosti od dětí. Když mi Vašík něco napíše nebo Alička namaluje. Teď se naučila malovat mandaly, ty jsou opravdu nádherné. A oba už moc dobře vědí, že mě tím dokážou i dojmout, tak si někdy říkám, že si se mnou takhle hrají.

Jaké máte plány do konce roku?

Točit Barrandovskou sedmičku, dotočit seriál Bezdružice, a co se týče osobního života, máme před sebou výlety v rámci podzimních prázdnin a pak si chceme užít všechny podzimní a zimní svátky. Máme rádi Halloween a pak Mikuláše a samozřejmě Vánoce.

A dočkáme se ještě jedné vaší svatby?

To nevím ani já, uvidíme. Je nám takhle dobře a nehodláme to měnit.