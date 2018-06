Alice Bendová vyráží do Ameriky na Bon Joviho

"Vašek se jednou zmínil, že by chtěl vidět na živo skupinu Bon Jovi. Tak jsem sedla k internetu, ale nikde v Evropě koncert neměl. Pak jsem našla, že 18. července koncertuje v New Yorku. Tak jsem objednala a koupila lístky. Měl z nich velkou radost," prozrazuje sexy herečka, které ale režiséři často nabízejí role potvor.

Aby se do New Yorku, kde se Alici i jejímu manželovi moc líbí, nevydali jen na jeden den, spojili si výlet rovnou s dovolenou. "Budeme tam osm dní. Naposled jsme byli v New Yorku loni v zimě. Tehdy to ale bylo hrozně hektické a moc jsme si to neužili. Tentokrát si projdeme a prohlédneme vše, co budeme chtít," dodává Bendová.