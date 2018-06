VIDEO: Bendová vyrazila na party bez podprsenky, vidět bylo vše

„Jak to víte? Něco je vidět? Až tak? Jdu se zkontrolovat,“ reagovala Alice Bendová v okamžiku, kdy byla dotázána, jestli vyrazila bez spodního prádla úmyslně. „Chtěla jsem být sexy, to je jasný,“ dodala posléze s tím, že si přece jen odskočí k nejbližšímu zrcadlu. A bradavky nebyly to jediné, co ji v tu chvíli trápilo.



Na party se po dlouhé době ukázala po boku přítele Michala Topola (29), který jí jako mladší partner viditelně prospívá. Mediální pozornost ale nebyla nic pro něj.

„On je z toho strašně nešťastný, trochu se trápí, ale vysvětlila jsem mu, že ho média nebudou otravovat, že je to tak na hodinku a pak se to uklidní a dáme si panáka,“ smála se herečka.

Alici Bendovou čeká ve Svatbách v Benátkách na Primě opět negativní role. To, že hraje další mrchu, jí nijak nevadí.

„Myslím si, že je od začátku dané, co jsem měla hrát, já jsem to měla předurčené. Myslím si, že jsem nikdy nebyla předurčena k tomu, abych hrála nějaké charakterní role a hodné holky. Prostě hraju mrchy,“ říká smířeně.

„Když člověk hraje zlou postavu a najednou se objeví světlá chvilka, tak každý u televize si řekne: ‚Jo, ona se polepšila’. Prdlajs. Ani Lola, kterou budu hrát, se nepolepší,“ uzavírá Bendová.