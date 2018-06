Alice Bendová sjíždí s rodinou italské kopce

"Je tu nádherně. Každý den svítí sluníčko, je tu tři a půl metru sněhu, prostě paráda," rozplývala se po telefonu seriálová Simona Rubešová z Velmi křehkých vztahů.

Alici doprovází na dovolené maminka i proto, aby si herečka mohla dopřát volných chvil po boku manžela Václava, a to v době, kdy malý Vašík spí.

"Mamka ho ráda hlídá a chodí s ním na procházky a my s Vaškem v klidu lyžujeme. Mamka je v tomhle skvělá," dodala Alice Bendová.

Ta se v neděli večer objeví v primáckém pořadu Vím, co jsi dělal v pátek. Hypnózu tentokrát podstoupí pětačtyřicetiletý Roman Kostein, kterému hypnotizér vštípí do hlavy, že je Alice jeho dobrá známá. "Dostane za úkol, aby mi něco vyčítal. Myslím, že mi vyroste knír a on bude mít za úkol mi ho ufiknout," líčí Alice.



Alice Bendová v pořadu Vím, co jsi dělal v pátek

I když ji hypnóza zajímá, před kamery by nešla. "Je to dobrý adrenalin a věřím, že to funguje. Před kamerami bych se hypnotizovat určitě nenechala, ale v soukromí jsem o tom přemýšlela, ale pořád si tím nejsem úplně jistá," doplnila.

Hypnóza Hypnóza je stav navozený druhou osobou, lékařem, hypnotizérem. Tento stav umožňuje vynikající komunikaci s nevědomou myslí (s druhým já) hypnotizovaného člověka

A pamatuje si Alice, co dělala minulý pátek? "No... Balila jsem rodinu na lyže, to vím zcela jistě," uzavírá se smíchem.