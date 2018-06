Alice Bendová se dnes bude vdávat

Možná, že ji konečně čekají i charakterní postavy. Ale režiséři jsou prozatím jiného názoru a třiatřicetiletou Bendovou odsuzují do rolí pořádných sexbomb, které mají v popisu práce okouzlovat muže na potkání.

S těmi ale nemá Alice v osobním životě nic společného. Je již osm let vdaná za podnikatele a bývalého hokejistu Václava Bendu a zdá se, že to měnit rozhodně nehodlá.



V pracovní oblasti se jí nyní také velmi daří. Během posledních pár let začala její popularita a kariéra raketově stoupat. Důvodem je jistě její sexappeal, a také snad osudově předurčené postavy nezkrotných milenek. A z těch se Alice Bendová k radosti mužských obdivovatelů jistě hned tak nevyvleče...