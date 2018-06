Hranolky u nás doma neexistují, přiznává odpůrkyně konzervantů Bendová

„Co se týká péče o moje tělo a o duši, budete se divit, ale hodně se zanedbávám. Od té doby, co se mi narodily děti, jsem na tom s udržováním kondičky dost špatně. Prostě bod mrazu. Ale není to zase tak, že bych doma ležela na kanapi a nic nedělala. Spíš se sobě věnuji skrze děti. Třeba dvakrát týdně lezeme společně stěny, tam si protáhnu krásně celé tělo, lezu třeba hodinu a půl s dětmi a je to úžasný. Taky chodíme poměrně pravidelně plavat,“ popsala herečka, jak si udržuje postavu.

Jako jedna z mála hereček ovšem netají, že si k mladistvému vzhledu klidně dopomůže třeba i botoxovými injekcemi. „O své vrásky pečuji hezky. Občas totiž nějaká vyskočí a já se jich zaleknu. Zajdu si na kliniku, oni se tam na mě podívají a řeknou: Jdeme do toho. Nemám problém přiznat, že sem tam si nechám aplikovat botox. Jinak miluji přírodní vazelíny a produkty z konopí. Nejlepší je kombinace,“ vysvětluje Bendová.

Naopak hodinové vysedávání u kosmetičky jí nevyhovuje. „Na kosmetiku nechodím. Nemám ráda ležet někde dvě hodiny a nechat do sebe dloubat. Začnu totiž kopat nohama a musím po hodině utíkat, protože mám pocit, že ztrácím čas. Nenavštěvuji ani pedikúru. Jediné, čím si udělám radost, je pravidelná návštěva kadeřníka. Jednou za šest týdnů se svěřím do rukou Tomáše Kotlára a to mě baví,“ popsala.

Základem dobrého vzhledu je ale strava a se zdravou výživou „trápí“ i své děti - osmiletého Václava a pětiletou Alici. „V tom mě asi děti nenávidí, protože hranolky u nás doma neexistují, a to ani další věci s konzervanty. Občas přimhouřím oko, protože děti chodí do normální školky a do normální školy, takže tam občas dostanou nějakou tu sladkost,“ přiznala Bendová.

Doma nevaří výhradně z bio surovin, ale snaží se vařit zhruba tak půl napůl. Ale opravdu velký důraz klade na to, aby v jídle nebyly žádné chemikálie.

„Používám čerstvou zeleninu, čerstvé ovoce, čočku, fazolky mungo nechávám hodně klíčit. Když já si dělám jídlo, tak je to často tepelně nezpracované. Ale je pravda, že třeba děti milují svíčkovou. Takže jim dělám takovou tu zdravou svíčkovou, se zakysanou smetanou, to ony milují. Nepijeme mléko, snažím se eliminovat mléčné výrobky jen na tvrdé sýry, které děti milují. Maso kupuji na různých farmách. Co jsem dětem zakázala jíst, je uzená šunka, ta do tělíčka dítěte nepatří,“ zdůrazňuje herečka, která se nechala vyfotit se dvěma malými chlapečky do kalendáře pro Klokánek.

