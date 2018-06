Alice Bendová porodila syna Vaška

Herečka již na poslední klapce seriálu Velmi křehké vztahy avizovala, že se dítě narodí před termínem.

„Budeme rodit určitě dřív. Asi se už na nás těší,“ smála se. Její slova se naplnila. Přestože porodila o 13 dnů před termínem, vše proběhlo v naprostém pořádku a bez komplikací. Šťastná maminka i malý Vašek jsou zdraví. Miminko měří 49 cm a váží 3,40 kg.

„Rodila jsem s panem doktorem Radovanem Vlkem, kterému bych chtěla tímto strašně moc poděkovat. Byl opravdu úžasný.“

Neděli si Alice užívala. „Vašek mě vzal na lodičky, ležela jsem a odpočívala. Bylo krásně. Večer jsme šli na večeři, a když jsme jeli domů, cítila jsem, že mi praskla plodová voda. Jeli jsme proto raději do nemocnice a tam si mě už nechali,“ říká Bendová.

Můj manžel Vašek byl se mnou celou dobu. Od 11. hodiny večer, kdy jsme přijeli do nemocnice, až do sedmi do rána. Byl statečný. Přiznávám, že jsme pak oba plakali,“ dodává. Alice, která také prozradila, že malý Vašek má černé vlasy po tatínkovi.

K blahopřáním se připojuje také televize Prima. „Jsme moc rádi, že se Alici narodil zdravý chlapeček, a jménem celé televize Prima jí gratuluji. Doufám, že z něj vyroste televizní hvězda, která bude zářit; samozřejmě na Primě,“ usmívá se výkonný ředitel televize Prima Petr Chajda.