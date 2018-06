Alice Bendová končí s herectvím, bojí se o dítě

Alice je zvyklá pracovat i dvanáct hodin denně a do nedávné doby necítila žádnou únavu. Doktor jí ale doporučil ubrat a Alice ho poslechla. "Sama už pociťuji, že je to tak pro mě i dítě lepší,“ říká Alice Bendová.

Herečka se musí předčasně rozloučit se seriálem Velmi křehké vztahy. „Točím naposled 20. dubna. Bude se mi stýskat, ale chci se začít věnovat více sobě, manželovi a hlavně přípravě na miminko."

Alice teď bude především zařizovat pokojíček, který dostala od Babyparku. "Je to „doživotní“ dětský pokojíček. To znamená, že když dítě vyroste z dětské postýlky, dostaneme větší. Zkrátka pokojíček poroste s dítětem. Jsem z tohoto daru nadšená!“ svěřila se Alice, která si s manželem v pondělí pokojíček s velkou radostí převzala.

Zda se Alice Bendová do seriálu Velmi křehké vztahy vrátí, je zatím nejasné. „Velmi nás potěšil zájem o seriál Velmi křehké vztahy. Zatím jednáme o jeho pokračování,“ řekl šéfredaktor vlastní tvorby Rostislav Uher. „Zda by se Alice Bendová vrátila do případné druhé řady VKV, není v tuto chvíli jisté. Víte, v seriálech je běžné, že se některé postavy stáhnou do pozadí nebo úplně skončí a místo nich nastoupí nové,“ říká Klára Balvínová, dramaturgyně seriálu Velmi křehké vztahy.

Alice Bendová se během těhotenství naučila odpočívat. V pondělí zavítala i do svého nedávno otevřeného masážního salonu Zen, kam chodí na pravidelné masáže a nevynechá ani u těhotných žen tolik oblíbenou gravid-jógu.