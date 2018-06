Alice Bendová je tváří oblíbené značky Madonny

Americké exkluzivní hadříky si velmi oblíbila například zpěvačka Madonna a milovník všeho luxusního - David Beckham. Spatřit je můžete i na Paris Hiltonové.



A od pondělí jistě i na našich známých celebritách. V butiku se objevila Dana Morávková s manželem Petrem Maláskem. Dorazila i vicemiss Michaela Štoudková, herečka Silvie Koblížková a Gabriela Partyšová. Trendy oblečky přivábily i exVyVolenou Kateřinu Langerovou, která přišla s Pavlem Novotným.

Vánoce přicházejí

V regálech řádila i Alice Bendová, která si je vědoma toho, že vánoční svátky se nezadržitelně blíží a každým dnem se jí krátí doba na jejich přípravu.



Rozhodla se proto s nákupem dárků neotálet. Letos to však bude mít díky Hardymu jednodušší. Své blízké obdaruje oblečením.

"Je to spíš pro mladší lidi a těch já mám kolem sebe dost," říká půvabná herečka, která v těchto dnech bojuje se zákeřnou chřipkou. "Mám horečku a není mi moc dobře, ale mám povinnosti, které mi nedovolují ležet v posteli a léčit se."



A jak to je u Alice s pečením vánočního cukroví? "Peče maminka a my se sestrou rády přihlížíme, ale občas také pomůžeme," směje se Alice.