Alice Bendová fandí našim fotbalistům

"Můj vztah ke sportu je velmi pozitivní. Také od malinka sportuji. Nejdříve jsem na základní škole chodila na judo, pak jsem se věnovala lehké atletice. A teď už dělám spíše ty rekreační sporty jako je běhání, plavání, bruslení a taky moc ráda fandím," říká Alice.

Nyní velmi vydatně fandí našim fotbalistům. "Ne snad, že bych sledovala každý fotbalový zápas, jen ty, v nichž o něco opravdu jde. A to je právě teď. Přeji si, aby se naši hoši uplatnili až na zlaté medailové pozici. Až budou hrát ve středu na Letné, budu jim moc držet palce," říká Alice, která nyní natáčí dvě postavy atraktivních žen v seriálech Bazén a Rodinná pouta.

"Teď dokončujeme čtyři poslední díly Bazénu, aby jich bylo celkem dvacet. Potom seriál skončí. Zároveň se točí Rodinná pouta, ta budou pokračovat, scénáristky píší další díly. A moje postava Simony se v nich neztratí, asi je nezbytná. Nějaká ta mrcha tam přece musí být. Také se připravují dva velké projekty pro příští rok, ale o tom nechci zatím nic vyzrazovat, abych to nezakřikla."

Alice se mezi natáčením chystá na předvánoční výlet do New Yorku. "S přáteli jsme se rozhodli odskočit si na pár dní do New Yorku, podívat se po městě, zažít jeho atmosféru a také si tam třeba i nakoupit nějaké dárky. Poletíme tam celá parta, takže věřím, že to bude velmi příjemný výlet."