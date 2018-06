Alice Bendová čeká holčičku. Jméno dostane po ní

Dceru si herečka Alice Bendová a hokejista Václav Benda moc přáli. "Ve skrytu duše jsem toužila po holčičce a ono to vyšlo. Jméno vybral Vašek, chtěl, aby se jmenovala po mně, když se Vašík jmenuje po něm. Prostě aby to bylo spravedlivé a sourozenci se nehádali," vysvětlila s úsměvem herečka.

Pohlaví dítěte mohla vytušit již podle průběhu těhotenství i také podle tvaru bříška. "Neříkám, že je to rozhodující, ale tohle druhé těhotenství je prostě úplně jiné. Dlouho jsem trpěla těhotenskými nevolnostmi, skoro pět měsíců a kupodivu ne ráno, ale spíše večer. Nejvíc mne to mrzelo ve chvíli, kdy byla naplánovaná dotočná seriálu Velmi křehké vztahy a já se svými kolegy a kamarády nemohla být. Moc jsem se na to těšila, byli jsme skvělá parta a chtěla jsem se se všemi rozloučit. Namísto toho jsem trpěla doma," říká Bendová.

Jiný má také tvar břicha. Je jakoby posazené níž a jde jí víc do boků a zadečku. "Při Vašíkovi jsem měla břicho hodně nahoře, skoro pod prsama. Až mě nepříjemně tlačilo na žaludek. Odhadnout bych se pohlaví miminka ale i tak netroufla, všechno potvrdil až ultrazvuk. A byla to radost."

Alici Bendové je konečně dobře a může se už bez nepříjemných příznaků těhotenství těšit na dcerku. Doufá, že Vašík, kterému je teprve dva a půl roku, nebude žárlit a sestřičku přijme dobře. "Ještě z toho nemá rozum a nechápe, proč je ta holčička v bříšku a není tady s náma. Věřím, že až se narodí, bude z ní nadšený a nebude žárlit. A mohl by se taky rozmluvit, rošťákovi se do toho moc nechce. Zatím používá svoji vlastní řeč, které rozumíme jen my doma. Jsou to někdy legrační výrazy," směje se Bendová.

Pod střechou bude mít od dnešního dne i kočárek. Vybrala si ho spolu s dětským pokojíčkem v Babyparku a prozradila tím jasně, co čeká. Barva kočárku byla totiž růžová.