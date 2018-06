Alice Bendová: Nezáleží na věku, hlavní je zamilovat se

„Myslím, že je dobré a nejlepší, když se člověk zamiluje a vůbec neřeší, jestli je mu tolik, nebo mě je tolik. On to má úplně stejně,“ řekla Alice Bendová.

„Michal je můj druhý partner po strašně dlouhé době, celkově asi patnácti letech. Já jsem nikoho jiného neměla. Michala jsem prostě viděla a říkala si: Jé! A bylo. Takže to nebylo, že bych si někoho cíleně vybírala, aby byl takový a makový. Ono to stejně člověk nikdy nenajde, to co si představuje úplně jak si to vysní,“ prohlásila.

Hereččin partner se nerad předvádí před novináři a když jeho přítelkyně dělá rozhovor, radši dobrovolně stojí v ústraní.

„On do médií nepatří. V showbyznysu nepracuje, takže myslím, že to je na místě. Ale doprovází mě a za to jsem ráda,“ prohlásila herečka.

Když už si společně vyjdou na nějaký večírek nebo společenskou akci, snaží se spolu ladit.

„Snažíme se sladit, ale také to někdy nevyjde. Ale nechodíme do společnosti tak často, že by se nám to tak často nedařilo. Dneska doufám, že k sobě tak nějak pasujeme,“ dodala herečka.