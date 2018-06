Přítel mi nikdy nelže. Někdy mě to až štve, prozradila Alice Bendová

Na mladším partnerovi se herečce nejvíce líbí jeho upřímnost a pravdomluvnost.

„Neexistuje, že by zalhal. S ním vůbec nevím, co to je. Až někdy je to tak, že říkám: Nemusíš mi říkat to a to, nebo to, co se ti zrovna nelíbí,“ prozradila Bendová.

Nového přítele přijaly také její děti, syn Vašek a dcera Anička, které má s bývalým hokejistou Václavem Bendou.

„Samozřejmě. Kdyby ne, tak je jasné, že spolu nejsme. Všechno je super,“ prohlásila herečka, která si letos ve Varech odbyla svou premiéru.

„Jsem tady poprvé. Ne v Karlových Varech, ale poprvé na festivalu. Jsem tady zhruba na jednu hodinu,“ řekla Bendová, která pospíchala domů do Prahy za dětmi.

Michal Topol pozornost médií moc rád nemá, ale po boku své přítelkyně se novinářům nevyhne. Podle herečky večírky protrpí, podobně jako party nového seriálu Svatby v Benátkách, kde Bendová hraje (více zde).