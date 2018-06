Ali vypadal jako jahody se šlehačkou

Chyběla mi tam nějaký dominantní prvek. Mohl to být například motýlek, ale díky své barvě a vzoru splýval se zbytkem. Košile vytažená z kalhot měla zřejmě být určitým kontrastem k motýlku, ale působilo to spíš rušivě.

Naopak Gába Al Dhábba byla jako vždy super! Její oblečení nemělo chybu. Šaty "áčkového" střihu s bílými lemy, tak specifickými pro danou dobu, byly stylově doplněné o bílou stuhu ve vlasech, výrazné náušnice a krajkované rukavičky. Její oděv se nejvíc ze všech hodil k tématu a byl velmi sexy. Hrdě nesla vlajku poslední ženy v soutěži!

Trochu rozpačitý pocit mám z Petra Bendeho. Bláznivá barevná kombinace nostalgických 60.let skutečně nebude nikdy jeho stylem, protože si myslím, že neodpovídá jeho osobnosti.

Ali Amiri měl na sobě barvy a’la "jahody se šlehačkou" :-). Na jiných by to bylo příliš sladké, ale k Alimu to nějak už tradičně patří.

Vlasta Horváth ukázal, že kolikrát je lepší méně než více. Zvolil příjemnou a nenásilnou kombinaci perfektní bílé košile se stojáčkem a červených šlí. Podobně jako Gába i Vlasta se kolo od kola lepší.



Michal Hudček zaslouží pochvalu za statečnost, že zazpíval i přes svoje zranění po pádu z koně. Ale z hlediska oblečení bohužel není co ocenit. Zřejmě neměl čas se tím víc zabývat a jeho outfit hodně připomínal upoutávku na jeho roli Old Shatterhanda. Nebo že by to byl umělecký záměr?

DALŠÍ HODNOCENÍ NATALI RUDEN