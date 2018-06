Ali: No comment ode mne neuslyšíte

„Uvidíme se,“ loučí se smutně po nedělním klání. Na mysli mají druhou šanci, která je ve hře pro všechny odpadlíky. Nic proto ještě není ztraceno, naděje splnit si svůj sen stále přetrvává.

Ví to i Markéta Poulíčková, horká favoritka třetí semifinálové desítky, na kterou pěla porota chválu. „Já to určitě nevyhraju, zpívala jsem jako první, to je smolné,“ tvrdí Poulíčková v maskérně, kam si běží pár minut před vyhlášením výsledků přemalovat rty. „Posílá mě maminka, smazala jsem si rtěnku jídlem.

Co jsem měla? Párek, už ani nevím kolikátý, dávám si ho průběžně celý den,“ hlásí vizážistce Heleně Dostálové, která jinak pečuje o vzhled naší slavice Lucie Bílé. „Lucka mi vyšla hodně vstříc. Abych mohla tuhle práci dělat, souhlasila s tím, že když to jinak nepůjde, bude dojíždět ona za mnou,“ říká.

Maskérna je podle ní místo, kde se lidé hodně otevřou. „Vyslechneme tady spoustu lidských příběhů. Někdy je vytvoření image velký psychologický proces,“ tvrdí Dostálová. S kolegyněmi Irenou a Šárkou prý mají v každé desítce nějaké favority, ale svoji přízeň nedávají před ostatními znát. Tentokrát by přáli postup všem deseti.

„Tolik to neprožívají jako ti před nimi, berou to s nadhledem. Jsou přátelští, soudržní, fajnoví. Je to výborná parta,“ tvrdí Dostálová a už volá na jednoho z největších srandistů skupiny Adama Valáška (druhý vtipálek je Lukáš Bajt), aby si přišel učesat obočí. „To mám nejradši,“ reaguje Valášek. „A pak si dám ještě cigárko. Když už nebudu zpívat, tak můžu.“

Za půl hodiny už sedí v horké sedačce spolu se svými kolegy. Do smíchu teď není ani jemu. Pár vteřin do vyřčení ortelu je nekonečných. Úleva přichází až s vyřčením ortelu. Následuje poslední společné focení a pak už se středem zájmu stávají Monika Šramlová a Ali Amiri, kteří namísto odjezdu do hotelu poskytují první rozhovory.

Právě jste zase o krůček blíž splnění svého snu, jste připraveni opravdu na všechno?

Monika Šramlová: Já myslím, že člověk nikdy není připraven na všechno. Může se vždycky pokusit zvládnout nastalou situaci.

Ali Amiri: Jsem připraven. Už jsem měl v životě hodně překvapení, tohle je asi úplně to nejkrásnější.

Děláte svůj první rozhovor a čekají vás další a další. Máte připravenu vyhýbavou odpověď „no comment“, nebo budete vždy otevření?

Monika: Na odpovědi „no comment“ neshledávám nic špatného. I když věřím, že novinářům se nelíbí.

Ali: Ode mne to nikdy neuslyšíte.

Co byste na sobě změnili?

Monika: Ten pohyb.

Ali: Zatím nic. Uvidíme, co bude dál. Nejsem člověk, který by si o sobě myslel, že je dokonalý, ale každá změna je pro mě moc těžká. Musím dlouho přemýšlet, než se k ní odhodlám.

Prozraďte, co na vás vaše okolí obdivuje a čím ho případně iritujete?

Monika: Mám pocit, že na mě mají lidi rádi upřímnost a přirozenost, a co nemají rádi, je v podstatě totéž. Někoho totiž tyhle moje vlastnosti vyloženě popuzují.

Ali: Snad to, že jsem vždycky zpíval od srdce. A co na mě může vadit? To se teprve uvidí, může to být hodně věcí.

Koho byste mezi svou desítkou raději neviděli, protože to byl váš velký konkurent?

Monika: Já tímhle způsobem nepřemýšlím. Přišla jsem předvést, co umím, a pokud to bude stačit na postup, je to v pořádku, pokud ne, tak se nedá nic dělat. Výkony ostatních mě v podstatě nijak neohrožovaly, a to neříkám s nosem nahoru. Každý dělá, co umí, tak ať to dělá a záleží na divácích, jestli to vezmou, nebo ne.

Ali: Když jsem se dostal do téhle desítky, byl jsem připravený, že bude krásně zpívat Markéta Poulíčková, která se mnou vždycky byla i na konkurzech. Ale krásně zpívali všichni. Překvapila mě třeba Eva Kašparová, Markéta Vítková, Lukáš Bajt i Rudolf Gabriš.

Byli jste prý velmi pohodová skupina.

Monika: To ano. Až do semifinále jsme se prosmáli. Myslím, že to hodně pomohlo. Kdybychom mohli v přímém přenosu víc mluvit, což jsme samozřejmě nemohli, tak by asi padaly fórky, co padaly celý týden. Byla tady tak veselá atmosféra, že ani na trému nebylo kdy. Až na úplné finále, kdy se vyhlašovala postupující dvojice.

Ali: Tolik jsme povídali a smáli se, až nás museli napomínat, ať jsme už zticha. Bylo to úžasný. Nikdy nezapomenu na dny, co jsme tady strávili.

Monika: Užili jsme si hodně legrace i na hotelu, byli jsme společně na večeři. Parta opravdu zafungovala a to je jedinečný. Nic takového jsem dlouho nezažila.

Soutěž sledují i profesionální zpěváci, od koho by vás potěšil hlas?

Monika: Mě by bavil hlas od Dana Bárty.

Ali: Mě od Lucie Bílé, Leony Machálkové nebo Petra Muka.

Kdo z první desítky finalistů SuperStar je vám nejbližší?

Monika: Mě baví Aneta Langerová, je hodně svá, což je v showbyznysu hodně vzácné. Taky mě dost baví Sámer Issa. Líbí se mi, že dělá muziku, která na našem trhu chybí. A navíc to dělá velice pěkně.

Ali: Jednoznačně Aneta.

