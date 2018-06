Ali Amiri to má se ženami úplně jinak

"Je úplně jedno, co komu povídám, protože novináři mě vždycky s někým dají dohromady. Stačí, abych se někde dal do řeči s nějakou dívkou, a už to vyjde na fotkách," stěžuje si šestadvacetiletý Amiri.

"Proto se mne holky možná bojí, myslí si, že mám kolem sebe spoustu žen, ale tak to vůbec není. Jsem spíše typ na dlouhý vztah, ale zatím jsem pořád nepotkal tu pravou," dodává smutně.

Loňský finalista soutěže SuperStar zatím nemá jasno ani ohledně své profese. Nedávno sice získal titul doktora medicíny, ale stále se nemůže definitivně rozhodnout, čemu dát v životě přednost.

"V žádném případě neplánuji, že bych pověsil zpěv na hřebík," tvrdí Ali Amiri. "Zpěv je součástí mého života a nechci se ho vzdát. Nějaký čas jsem se teď ale věnoval jenom zpěvu a je načase se zase chvilku zabývat medicínou. Za měsíc už bych měl někde pracovat, ale prozatím ještě nevím s jistotou, kde. Mám za sebou už nějaké pohovory, tak uvidíme."

Teď hlavně přemýšlí, jak to bude kombinovat se zpěvem. "Za pár měsíců už bych rád začal pracovat také na své nové desce, protože už mám napsané nějaké písničky. Budu to muset nějak skloubit," uzavírá.