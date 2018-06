Ali Amiri svěřil své tělo dietologovi

"Celý život jsem byl zvyklý se hýbat, pět let jsem hrál profesionálně košíkovou a stolní tenis, ale poslední dva roky jsem bohužel sport zanedbal a dost mi to chybí," zdůvodnil Amiri své rozhodnutí začít pravidelně navštěvovat novodobé mučírny.



První trénink proběhl v úterý v pražské posilovně BBC pod dozorem Víta Chaloupky, který dopomohl k ideální váze nejedné celebritě. Naposledy díky němu shodil dvacet kilogramů bavič Petr Novotný.



"Amiri mě ukecal, pořád říkal, že chce něco dělat, aby vydržel nápor jak v medicíně, tak na koncertech," vysvětluje Chaloupka začátky spolupráce. "Žádný časový limit nemáme, ten se stanovuje u lidí, co chtějí shodit," dodává s tím, že loňský finalista SuperStar má skvělou postavu bez jediného špeku.

Zpívající doktor totiž přiznává, že dělá rád víc věcí najednou a to mu bere energii. "Díky stresu jsem shodil osm kilogramů," dodává Amiri, který v květnu dokončil studium medicíny a začal si hledat práci v oboru.

"Chtěl bych pracovat buď v plastické chirurgii, nebo na očním oddělení," nemůže se stále definitivně rozhodnout šestadvacetiletý perský princ.



Proslavený lamač dívčích srdcí je podobně váhavým střelcem i na poli lásky. "Vážnou známost nemám již dva roky a moc mě to mrzí. S poslední přítelkyní jsem byl pět let, ale rozešli jsme se," stýská si Ali a dodává, že se už neseznamuje tak snadno jako dřív.

I když se to tak může zdát, na svůj milovaný zpěv nezanevřel. Do půl roku by chtěl vydat nové CD a v současnosti zkouší roli perského velvyslance v připravovaném muzikálu Angelika.