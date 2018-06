Manželka hradního kancléře se vrací do práce. ČT prý vymění za Barrandov

Mynářová už byla na prohlídce TV Barrandov a konzultacích s vedením, informoval server Mediahub.cz, kterému to potvrdili nezávisle na sobě tři zaměstnanci televize patřící do mediální skupiny Jaromíra Soukupa.

Minoritní podíl ve skupinách Médea Group a mediálním koncernu Empresa Media, patřících Jaromíru Soukupovi, loni koupila čínská společnost CEFC (China Energy Company Limited), která v ČR koupila mimo jiné fotbalový klub Slavia, České aerolinie, pivovar Lobkowicz (více zde).

Mluvčí TV Barrandov angažmá moderátorky zatím nechtěla komentovat. „O této skutečnosti nejsem informována, tudíž vám nemohu dát žádné stanovisko,“ řekla pro iDNES.cz Barbora Šenfeldová.



Mynářová svůj přestup do TV Barrandov zatím jednoznačně nepotvrdila. „Kdybych to vyloučila, tak bych lhala, takže to nebudu komentovat. Vše se dozvíte, až přijde čas,“ řekla pro Mediahub.cz.

Moderátorka ale už v ČT není zaměstnaná, což potvrdila mluvčí televize Alžběta Plívová. „Paní Mynářová již v České televizi nepracuje,“ napsala v SMS.

Alexandra Mynářová, za svobodna Nosková, se loni v květnu poprvé stala maminkou. S kancléřem prezidenta Miloše Zemana Vratislavem Mynářem má syna. Několik měsíců před porodem se údajně kvůli zdravotním problémům přestala objevovat na obrazovce ČT.

Jedním z možných důvodů, proč se Nosková nevrátila k moderování, přestože některé její kolegyně moderovaly i s těhotenským bříškem, byla koupě podivně laciné vily jejím partnerem. Mynář koupil prvorepublikovou vilu v pražských Strašnicích, o níž prezident Zeman říkal, že je „hnízdečkem lásky“, pro společný život s moderátorkou a jejich dítětem (více zde).

Moderátorka kvůli svému vztahu s hradním kancléřem už jednou musela opustit moderování zpráv, ale v televizi zůstala.